Ekonomi Halk Ekmek'e zam! İşte ekmeğin yeni fiyatı...

Halk Ekmek'e zam! İşte ekmeğin yeni fiyatı...

Ekonomi

Halk Ekmek'e zam! İşte ekmeğin yeni fiyatı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı. Halk ekmek fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya yükseldi.

16 Temmuz 2021, Cuma 16:45 Son Güncelleme:
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İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" denildi.


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