Halleyli pasta tarifi ve yapılışı: Halleyli pasta nasıl yapılır?

Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle tadına hayran bırakan halleyli pasta tarifi, oldukça pratik ve lezzetli. Halley sevenler "halleyli pasta nasıl yapılır?" merak ediyor. Halleyli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

HALLEYLİ PASTA TARİFİ

Halleyli pasta malzemeleri

10 adet halley bisküvi

2 paket krem şanti

soğuk 3 çay bardağı süt

1 kase ceviz içi

2-3 yemek kaşığı damla çikolata

Çikolata sosu

Halleyli pasta yapılışı

Krem şantiyi derin bir kaseye boşaltın ve sütü ilave edip mikserle 2-3 dakika çırpın. İçine kırdığınız halleyleri ilave edin.

Cevizi ve damla çikolatayı ilave edip karıştırın. Streç serili bir kalıbın içine karışımı dökün. Bastırın ve derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin.

Servis tabağına ters çevirip streçten kurtarın ve çikolata sosla servis edin.



