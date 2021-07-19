Yemek Halleyli pasta tarifi ve yapılışı: Halleyli pasta nasıl yapılır?

Halleyli pasta tarifi ve yapılışı: Halleyli pasta nasıl yapılır?

Yemek

Halleyli pasta tarifi ve yapılışı: Halleyli pasta nasıl yapılır?

Halleyin enfes lezzetini pasta yaparak farklı bir boyuta taşımaya ne dersiniz? Her lokmasında tadını ayrı seveceğiniz iki bisküvi arası marshmallow dolgulu ve dışı çikolata kaplı halleyli pasta tarifi, favori lezzetiniz olabilir. Peki, halleyli pasta nasıl yapılır? Halleyli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

19 Temmuz 2021, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle tadına hayran bırakan halleyli pasta tarifi, oldukça pratik ve lezzetli. Halley sevenler "halleyli pasta nasıl yapılır?" merak ediyor. Halleyli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

HALLEYLİ PASTA TARİFİ

Halleyli pasta malzemeleri

  • 10 adet halley bisküvi
  • 2 paket krem şanti
  • soğuk 3 çay bardağı süt
  • 1 kase ceviz içi
  • 2-3 yemek kaşığı damla çikolata
  • Çikolata sosu

Halleyli pasta yapılışı

Krem şantiyi derin bir kaseye boşaltın ve sütü ilave edip mikserle 2-3 dakika çırpın. İçine kırdığınız halleyleri ilave edin.

Cevizi ve damla çikolatayı ilave edip karıştırın. Streç serili bir kalıbın içine karışımı dökün. Bastırın ve derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin.

Servis tabağına ters çevirip streçten kurtarın ve çikolata sosla servis edin. 

İlgili Haberler
Etimekli pasta tarifi ve yapılışı: Etimekli pasta nasıl yapılır?Karpuz ve misket limonlu dondurma nasıl yapılır? Karpuz ve misket limonlu dondurma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Havalı bir şehir: Zürih
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Umuyorum 'Denizden' kitabım 'Balığın iade-i itibarı'nı sağlasın
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tadına bayılacağınız 8 bayram tatlısı tarifi: Bayramda ne tatlı yapsam?