Halleyli pasta tarifi ve yapılışı: Halleyli pasta nasıl yapılır?
Halleyin enfes lezzetini pasta yaparak farklı bir boyuta taşımaya ne dersiniz? Her lokmasında tadını ayrı seveceğiniz iki bisküvi arası marshmallow dolgulu ve dışı çikolata kaplı halleyli pasta tarifi, favori lezzetiniz olabilir. Peki, halleyli pasta nasıl yapılır? Halleyli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
19 Temmuz 2021, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle tadına hayran bırakan halleyli pasta tarifi, oldukça pratik ve lezzetli. Halley sevenler "halleyli pasta nasıl yapılır?" merak ediyor. Halleyli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
HALLEYLİ PASTA TARİFİ
Halleyli pasta malzemeleri
- 10 adet halley bisküvi
- 2 paket krem şanti
- soğuk 3 çay bardağı süt
- 1 kase ceviz içi
- 2-3 yemek kaşığı damla çikolata
- Çikolata sosu
Krem şantiyi derin bir kaseye boşaltın ve sütü ilave edip mikserle 2-3 dakika çırpın. İçine kırdığınız halleyleri ilave edin.
Cevizi ve damla çikolatayı ilave edip karıştırın. Streç serili bir kalıbın içine karışımı dökün. Bastırın ve derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin.
Servis tabağına ters çevirip streçten kurtarın ve çikolata sosla servis edin.
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