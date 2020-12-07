Haluk Levent dördüncü kez birinci sırada

Araştırma şirketi Ipsos, 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Haluk Levent yüzde 70,9'ilk oran ile ilk sırada yer alırken, Müge Anlı yüzde 61,4 ile ikinci, Şener Şen ise yüzde 52,9'luk oranla üçüncü sırada yer aldı.

Haluk Levent, Ipsos'un her yıl yaptığı güven endeksinde son 4 yıldır birinci sırada yer alıyor.

Ipsos'ın araştırmasına göre, 'Türkiye'nin en güvenilir 10 ünlüsü' şöyle:

1- Haluk Levent - 70,9

2- Müge Anlı - 61,4

3- Şener Şen - 52,9

4- Haluk Bilginer - 48,3

5- Beyazıt Öztürk- 48

6- Kenan İmirzalıoğlu- 45,2

7- Acun ılıcalı- 43,8

8- Ezgi Mola- 43,2

9- Aras Bulut İynemli- 41,4

10- Gökhan Özoğuz- 39,9







