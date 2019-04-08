Hamile kadınlara evde bakıcı hizmeti Bekleme süresi olmayan ve hamileliğin tüm aylarında yapılabilen hamilelik sigorta poliçesi ‘İki Can’ ile dikkat çeken Demir Hayat, şimdi de çocuk, bebek, yaşlı ve hasta bakımı konusunda kısa ve uzun süreli hizmet veren Evdeki Bakıcım platformu ile iş birliği yaptı.