Hamile kadınlara evde bakıcı hizmeti
Bekleme süresi olmayan ve hamileliğin tüm aylarında yapılabilen hamilelik sigorta poliçesi ‘İki Can’ ile dikkat çeken Demir Hayat, şimdi de çocuk, bebek, yaşlı ve hasta bakımı konusunda kısa ve uzun süreli hizmet veren Evdeki Bakıcım platformu ile iş birliği yaptı.
Demir Hayat, işbirliği kapsamında, İki Can Hamilelik Sigortası satın alanlara 3 saat ücretsiz bakıcı hizmeti hediye edecek. 3 saat sonrasında hizmet almaya devam etmek isteyen aileler, Demir Hayat’a özel indirimli fiyatlardan hizmet almaya devam edecek.