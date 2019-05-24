Çocuk sahibi olmak için tedavi yolu arayan Suriye uyruklu 6 çift, 3 ay önce Mersin kent merkezindeki Hal Mahallesi'nde muayenehanesi bulunan ve kendini "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor M.Ş." olarak tanıtan Mubarak A.’ya başvurdu.

ŞİŞKİNLİĞE 'MÜJDE' DEDİ

Tedavi sonrasında çiftlerin çocuk sahibi olacaklarını öne süren Mubarak A., toplam 16 bin TL aldığı kadınlara, içeriği bilinmeyen bir sıvı enjekte etti. Bir süre sonra kadınların vücutlarında şişme meydana gelirken Mubarak A., bu şişkinliğin hamilelik belirtisi olduğunu söyledi.

DİPLOMASI YOKMUŞ!

Doktorun kendilerini dolandırdığından şüphelenen R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H. polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, mağdurların verdiği adrese operasyon düzenledi. Muayenehaneyi boşalttığı belirlenen Mubarak A.’nın kaçtığı, doktorluk diplomasının da olmadığı belirlenince polis tarafından yapılan araştırma sonucunda Mubarak A. kısa süre içinde yakalandı.

Sorgulanmak üzere Emniyet'e götürülen sahte doktor, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)