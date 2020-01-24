Hamileliğin 29. ve 30. haftası bebeğin anne karnında en aktif olduğu dönemdir. Genellikle bu dönemde bebekler ayaklarını ve ellerini karnınıza ittiğini hissedebilirsiniz. 29. haftada bebek hızlı bir şekilde kilo almaya başlar. Bebeğinizin bu dönemde beyni ve akciğerleri hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor.

Hamileliğin 29. ve 30. haftasında neler oluyor?

Bebek bekleyen anneler 29. ve 30. haftada genellikle kendilerini yorgun hissedebilirler. Bu dönemde nefes darlığı, kabızlık ve gaz, karın ağrısı, sık idrara çıkma ve sırt ağrısı sık görülen hamilelik belirtilerindendir. Bebek bekleyen her kadın doğumun yaklaştığı bu dönemde doğum planı yapmaya başlar. Bunlardan en başta geleni ise doğum iznidir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat; doğum izni, hamilelik ve doğum korkusu (tokofobi), hamilelikte ayak ve bileklerin şişmesi, hamilelikte mide yanması ile ilgili soruları yanıtladı.

• Doğum iznine ne zaman çıkılmalı?

Doğum izni resmi olarak çalışan anne adayları için 32. haftada alınabilmektedir. Anne adayı ve doktoru uygun görürse kişi 37. haftaya kadar çalışabilir. Bu haftadan sonra zorunlu olarak izne ayrılmak zorundadır. Anne adayının risk teşkil eden bir durumu mevcut ise doktorunun kararı ile daha erken de izne ayrılabilir.

• Hamilelikte mide yanması nedenleri ve çözümleri nelerdir?

Rahmin büyümesi ile birlikte artan karın içi basıncı ve hormonal etkiye bağlı mide kapakçığındaki gevşeme bu şikayet sebep olmaktadır. Korunmak için mümkünse yemek yedikten hemen sonra yatay pozisyona geçilmemeli ve uyunmamalıdır. Yemekten en az 2 saat sonra uyumak idealdir. Özellikle acı ve baharatlı yiyeceklerden ve aşırı asitli içeceklerden kaçınılmalıdır. Çok rahatsız edici boyutta ise doktorunuza danışarak uygun bir anti asit ilaç her yemekten sonra ve yatmadan önce olacak şekilde tüketilmelidir.

• Hamilelik ve doğum korkusu (tokofobi) nasıl aşılır?

Doğuma dair anlatılan kötü hikayeler ve inanışlar ya da kötü deneyimler yaşamış olmak doğum korkusunun başlıca sebeplerindendir. Bebeğe ya da kendine bir şey olacağı korkusu yaşayan anne anksiyete yaşamaktadır. Anne adayı olumlama ve nefes egzersizleri yaparak güvendiği hekimi ile bu korkunun üstesinden gelecektir.

Hamilelik dönemini mutlaka güvendiğimiz bir hekimle geçirmeliyiz. Olabildiğince stresten uzak durmalı ve her şeyin yolunda gideceğini düşünmeliyiz. Olumsuz duygulardan arınıp içimizdeki mucizenin tadını çıkarırken hem kendimize hem de ona iyi bakmalıyız.

• Hamilelikte ayak ve bileklerin şişmesine karşı ne yapılabilir?

Hamilelikte ayaklarda görülen şişlikler için özellikle son aylarda mümkünse bacaklar gün içinde uzatılmalı ve akşamları da kalpten yüksek seviyede tutulmalıdır. Geceleri yatmadan önce bacaklara soğuk su uygulaması gece için rahatlatıcı olmaktadır. Gün içinde çok ayakta kalan anne adayları için varis çorapları da rahatlatıcı olmaktadır. Tuzlu gıda tüketiminden kaçınılmalı ve bol su tüketilmelidir. Özellikle aşırı proteinli gıda tüketimi ardından içilen su miktarı arttırılmalıdır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr