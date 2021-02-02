Ekonomi Hamsi avcılığına kapalı olan alanlar açıldı

Hamsi avcılığına kapalı olan alanlar açıldı

Ekonomi

Hamsi avcılığına kapalı olan alanlar açıldı

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan avcılığa açıldı.

02 Şubat 2021, Salı 16:45 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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