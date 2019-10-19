Hamsi tava nasıl yapılır? Hafta sonu akşam yemeklerinin en çok tercih edilen yemeği hamsi tava. Karadeniz mutfağının en çok yapılan yemeği hamsi tava pilavı, buğulaması, mangalı ve daha birçok şekilde tüketilebilen bir balık türü. Peki hamsi tava nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla kolay hamsi tava tarifi…