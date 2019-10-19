Hamsi tava nasıl yapılır?
Hafta sonu akşam yemeklerinin en çok tercih edilen yemeği hamsi tava. Karadeniz mutfağının en çok yapılan yemeği hamsi tava pilavı, buğulaması, mangalı ve daha birçok şekilde tüketilebilen bir balık türü. Peki hamsi tava nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla kolay hamsi tava tarifi…
Şu sıralar pazar tezgahlarında bolca karşılaştığımız balık hafta sonunun favori yemeklerinden. Ailenize besleyici, sağlıklı ve lezzetli bir yemek hazırlamak istiyorsanız hamsi tava tarifimizi okuyun. İşte hamsi tava tarifi…
Hamsi tava nasıl yapılır?
Malzemeler
Hamsi (dilediğiniz miktarda)
Mısır unu
Sıvı yağ
Tuz
Hamsi tavanın yapılışı
Hamsilerin baş kısımları ve içi temizlenir. Dilerseniz kılçıklarını da temizleyebilirsiniz. Bol su da güzelce yıkanır. Suyu süzülen hamsiler tuzlanır ve mısır ununa bulanır. Yapışmaz tavaya az miktarda sıvıyağ alınarak kızdırılır. Hamsiler tavaya dizilerek alt kısımları kızarıncaya kadar beklenir. Düz bir kapak kapatılarak yağı süzdürülür ve ters çevrilir. İki yüzü de kızaran hamsilerin yağı süzdürülerek servis tabağına alınır.
Afiyet olsun.