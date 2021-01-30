Hem sağlıklı hem de enfes lezzetiyle hafızalara kazınan hamsili köfte tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için hamsili köfte tarifi arıyor ya da hamsili köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün detaylarıyla hamsili köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Hamsili köfte tarifi

Hamsili köfte malzemeleri

500 gram hamsi

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

5-6 dal maydanoz

3 su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçeği yağı

Hamsili köfte yapılışı

Hamsileri temizleyin, kılçıklarını ayıklayın ve bol suyla yıkayın. Kılçığı ayıklanmış hamsileri ince ince doğrayın ve derince bir kaba alın. Üstüne kuru soğanı rendeleyin. Maydanozları ince doğrayıp balıklara ekleyin. Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra iyice yoğurun. Hazırladığınız karışımdan parçalar koparın ve elinizle şekillendirin. Bir kızartma tavasında iyice kızdırdığınız ayçiçeği yağında, köfteleri her iki tarafı kızarana dek kızartın. Roka ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.



