Hamza Hamzaoğlu ayrılığı doğruladı! Çaykur Rizespor ile...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam Ç.Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu.

Bu yenilginin ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yönetime istifasını sundu.

'KARŞILIKLI KARARI VERDİK VE YOLLARI AYIRDIK'

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerini kullandı.

RİZESPOR RESMEN AÇIKLADI!

Hamzaoğlu'nun açıklamaları sonrası Çaykur Rizespor da resmi açıklama yaparak ayrılığı duyurdu.









Rize temsilcisinin yaptığı açıklama şöyle;

'Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.'

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor'un başında çıktığı 20 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.





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