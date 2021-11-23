Futbol Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Futbol

Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu’nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

23 Kasım 2021, Salı 18:40 Son Güncelleme:
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)

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