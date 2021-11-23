Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü
Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu’nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
23 Kasım 2021, Salı 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”
Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)