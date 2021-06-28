Hande Erçel ve Gamze Erçel kız kıza tekne tatilinde

Hande Erçel haziran başında çekim için gittiği Bodrum’da bu kez tatil yapıyor. Yanında ablası Gamze, yeğeni Mavi ve kız arkadaşları da var. Kız kıza tatile çıkan oyuncu, Orak Adası’na demirledikleri teknede objektiflere yakalandı. Siyah bikinisi, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Oyuncu, sıcaktan bunalınca kendini denize attı. Çıkarken, bir süre merdivenlerde dinlendi. O sırada Gamze Erçel, kardeşini dikkatlice yıkadı. Hande “Beni ablamdan başka koruyan kimse yok” demişti.







