Hangi çalışan ne kadar ikramiye alacak?

Geçtiğimiz yıllarda devrim niteliğinde bir karar alınmış ve kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü. Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile çalışanlar hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu.

Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu. Bu işçilerle birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme de yapıyorlar.

Bu toplu sözleşmeler gereği işçilere ilave tediye yani ikramiye ödemesi her yıl gerçekleştiriliyor. Bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla açıklanıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi bugün yatırılıyor.

4 eşit parçada yatacak

İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yani bugün, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Brüt ücretten yatırılıyor

İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak. Peki diğer çalışanlar ne kadar ücret alacak?

Brüt ücreti 3700 lira olan bir çalışanın 13 günlük tutarı ortalama bin 146 lira olarak hesaplandı. Brüt ücreti 4000 lira olan bir kişinin 13 günlük tutarı 2.239 lira olarak hesaplandı.

Brüt ücreti 4250 lira olan bir çalışanın 13 günlük tediye tutarı ortalama bin 316 lira olarak hesaplandı. Brüt ücreti 4500 lira olan bir kişinin 13 günlük tediye tutarı ise bin 394 lira olarak hesaplandı.

Brüt ücreti 5000 lira olan bir çalışanın 13 günlük tediye tutarı ortalama bin 548 lira olarak hesaplandı. Brüt ücreti 5 bin 250 lira olan bir kişinin ise 13 günlük tediye tutarı ise bin 626 lira olarak hesaplandı.

Brüt ücreti 5500 lira olan bir çalışanın 13 günlük tediye tutarı ortalama bin 703 lira olarak hesaplandı. Brüt ücret 6 bin lira olan bir kişinin ise 13 günlük tediye tutarı bin 853 lira olarak hesaplandı. (Not: Ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre değişebilir)