90'lara bu kadar çok özlem duymamızın nedeni nedir bilinmez ama, 90'lara en hızlı yolculuğun sırrı 90'ların popüler şarkılarını dinlemek. Aşkın Nur Yengi'den Tarkan'a, Tarkan'dan Levent Yüksel'e, Levent Yüksel'den Sezen Aksu'ya bu şarkıların en yakıştığı yer kahvaltı sofraları olabilir. 90'lar ve 2000'ler şarkılarını özleriz, bazen özellikle canımız çeker, bir bakmışız tüm günü 90'lar şarkılarıyla geçirmişiz. Ama olay 90'lar şarkılarını dinlemekte değil; hangi duyguda ve hangi olay karşısında hangi şarkıyı dinlediğimizde. Biz de hangi duygunuza hangi şarkının eşlik ettiğini göre, kişilik analizinizi hazırladık. İşte, hangi duygunuza hangi 90'lar şarkısının eşlik ettiğine göre kişilik analiziniz! Çözdükten sonra arkadaşlarınıza yollamayı unutmayın.