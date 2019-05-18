Hangi müzeler ücretsiz? Müzeler Günü’nde ücretsiz gezebileceğiniz müzeler… 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla 31 ilde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 49 müze bugüne özel olarak saat 23.00’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Peki, Hangi müzeler ücretsiz? İşte Müzeler Günü’nde ücretsiz gezebileceğiniz müzeler…