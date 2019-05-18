Hangi müzeler ücretsiz? Müzeler Günü’nde ücretsiz gezebileceğiniz müzeler…
18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla 31 ilde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 49 müze bugüne özel olarak saat 23.00’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Peki, Hangi müzeler ücretsiz? İşte Müzeler Günü’nde ücretsiz gezebileceğiniz müzeler…
Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM himayelerinde bu yıl Avrupa’da 15’incisi kutlanacak "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 49 müze bugün kapanış saatinden sonra 23.00’e kadar ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak. Peki, Hangi müzeler ücretsiz? İşte Müzeler Günü’nde ücretsiz gezebileceğiniz müzeler…
18 Mayıs 2019 Avrupa Müzeler Gecesi’nde Türkiye çapında geceye kadar açık olan müzeler şunlar:
1- Adana Müzesi
2- Amasya Müzesi
3- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
4- Ankara Cumhuriyet Müzesi
5- Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi
6- Ankara Etnografya Müzesi
7- Antalya Müzesi
8- Alanya Müzesi
9- Side Müzesi
10- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
11- Aydın Müzesi
12- Bartın Amasra Müzesi
13- Burdur Müzesi
14- Bursa Arkeoloji Müzesi
15- Çanakkale Troya Müzesi
16- Çorum Müzesi
17- Edirne Müzesi
18- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
19- Erzurum Atatürk Müzesi
20- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
21- Gaziantep Arkeoloji Müzesi
22- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
23- Hatay Arkeoloji Müzesi
24- İstanbul Arkeoloji Müzeleri
25- İstanbul Ayasofya Müzesi
26- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
27- İzmir Arkeoloji Müzesi
28- İzmir Atatürk Müzesi
29- İzmir Efes Müzesi
30- İzmir Ödemiş Müzesi
31- Kahramanmaraş Müzesi
32- Kastamonu Müzesi
33- Kocaeli Müzesi
34- Konya Mevlana Müzesi
35- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi
36- Mardin Müzesi
37- Mersin Müzesi
38- Muğla Fethiye Müzesi
39- Muğla Marmaris Müzesi
40- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (Açılışı yapılması halinde)
41- Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
42- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
43- Niğde Müzesi
44- Samsun Gazi Müzesi
45- Sivas Müzesi
46- Sinop Müzesi
47- Şanlıurfa Müzesi
48- Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi
49- Uşak Müzesi
Ayrıca Sakıp Sabancı Müzesi de ücretsiz gezebileceğiniz müzeler arasında yer alıyor.
AA