Sevilen boyband One Direction'ın dağılmasıyla grubun her bir üyesi, kendi kariyerine odaklanmıştı. Grubun öne çıkan ismi Harry Styles, 2017 yılında kendi adını taşıyan ilk solo albümünü yayınlamıştı.

İlk albümünün yayınlandığı hafta, en yüksek satışa ulaşan ilk İngiliz erkek sanatçı rekorunu kıran Harry Styles, şimdi yepyeni bir albümle dönüyor.





25 yaşındaki şarkıcı, Fine Line adını verdiği albümünü Columbia Records etiketiyle yayınlanacak. 32 sayfalık bir kitap eşliğinde sunulacak albüm, 12 şarkıdan oluşacak ve dünya çapında 100 milyon dinlenmeyi geçen “Lights Up” adlı yeni single’ını da barındıracak.





Harry Styles'ın merakla beklenen ikinci solo stüdyo albümü Fine Line 13 Aralık Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacak.