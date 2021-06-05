Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene ünlü sanatçılar Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Volkan Konak, Şevval Sam, Yavuz Bingöl, Ercan Saatçi ve Kubat'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda siyasetçi, Hasan Saltık’ın sevenleri ve yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Hasan Saltık'ın yakınları, gözyaşlarını da tutamadı. Helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Hasan Saltık'ın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda taşındı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Saltık'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

"Herkese dokunmuş birisiydi, hepimizde anlamlı anılar bıraktı"

Sanatçı Tolga Sağ, "Herkese dokunmuş birisiydi. Mesleki kariyeri boyunca, insan olarak da hepimizle gerçekten çok anlamlı güzel paylaşımlar bıraktı geride. Güzel anılar bıraktı. Çok üzgünüz" diye konuştu.

"Umudu tekrar yeşerten sevgili kardeşimiz"

Şarkıcı Ali Rıza Binboğa "Ülkemizin bütün illerinin konuşulduğu, müzik hazinelerini ortaya çıkaran ve bir kültür elçisi değil bir kültürü yeniden yaratma kişisini kaybettik. Umudu tekrar yeşerten bir sevgili kardeşimiz. Çok erken gitti. İnsanlarımızın, sanatımızın ve kültürümüzün başı sağ olsun" dedi.

25 yıllık dostumuzu kaybettik"

Müzisyen Yavuz Bingöl de şunları söyledi: "95 yılında Unkapanı merdivenlerinde ince, sıska, boyları benim boyumda dedi ki; 'Üstad benim Kalan Müzik diye bir firmam var. Bana da uğra' dedi. Gittim Kalan Müzik'in camında tek bir tane afiş vardı. Etnik müzikler, gelin müzikleri, göçebe türküleri vardı. 'Sen galiba rüzgara karşı kürek çekiyorsun galiba' dedim. Espri yaptı. Dedi ki 'Gelecek benim, bu dükkanların hiç biri kalmayacak, bir tek ben kalacağım, o yüzden ismini de Kalan Müzik koydum' dedi. 25 yıllık dostumuzu kaybettik. Ülkedeki Kültür Bakanlıklarının yaptığının 10 katı daha çok iş yaptı. Arşiv çalışmaları, genç kuşakların türkülerle buluşmasını sağladı. Çok büyük bir kayıp, hep ülkemiz için hem dünya için. Çok önemli bir kayıp."