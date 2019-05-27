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Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti

27 Mayıs 2019, Pazartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar, PFDK’ya sevk edildi

TFF’den yapılan açıklamada, Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar’ın Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yapılan Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK’ya gönderildiği bildirildi. Şaş’ın hakaret ve saldırı, Hanedar’ın ise hakaret nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği aktarıldı.

AA

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