Hasat başlıyor! Sebze ve meyve fiyatları düşecek

Sebze meyve fiyatlarında, geçtiğimiz aylara göre yüzde 50'lere varan düşüşler yaşanıyor.

PATATES 3.5 TL

Buna göre son aylarda fiyatlarıyla dikkat çeken ve 10 lirayı gören soğan kilo fiyatı 4.5 liraya, 9 lirayı gören patates kilo fiyatı 3.5 liraya kadar düştü. İlerleyen günlerde devam eden hasatlarla fiyat düşüşlerinin daha hızlı yaşanacağı ifade ediliyor.

BOLLUK YAŞANIR

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz da bu dönemde özellikle bahar yağışlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğüne dikkat çekti.

Kiraz, "Pek çok üründe rekolte daha iyi olacak. Patates ve soğanda hasat başladı. Dağlarda eriyen kar da akarsuları dolduruyor. Baraj olmayan yerler susuzluk çekmeyecek. Bundan dolayı pamuk, mısır, soya fasulyesi, şeker pancarı, ayçiçeği gibi endüstri bitkileri ile buğday ile sebzelerde bolluk yaşanabileceğini düşünüyoruz" dedi. (Sabah)