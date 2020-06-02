Hasır künefe tarifi: Hasır künefe nasıl yapılır?

Kadayıf ya da tel kadayıf; un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilir. En çok Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilir. Kadayıf sözcüğü Arapça’dan gelen ‘kadife’ sözcüğünün çoğuludur. Kadayıf tarihi süreç boyunca Hatay, Mersin ve Gaziantep’te her yörenin kendine has tarzıyla yaptığı bir tatlı haline geldi.

Kişi sayısı: 3

Hasır künefe malzemeleri

170 gram uzun tel kadayıf

85 gram Antep fıstığı

100 gram sade yağ

100 gram kaymak

Üzeri için şerbet tarifi

1 su bardağı şeker

½ su bardağı su

Hasır künefe yapılışı

70 gram yağı tepsinin içerisine yaydıktan sonra uzun tel kadayıfları tepsiyi ortalayacak şekilde yağın üzerine seriyoruz. 85 gram Antep fıstığını kadayıfın üzerine serptikten sonra 100 gram kaymağı da eşit şekilde fıstığın üzerine yayıyoruz. Tepsiye yerleştirdiğimiz kadayıfın sağında ve solunda olan fazla kısımları tekrardan üzerine kapatıyoruz. Ev koşullarında mutfağımızdaki küçük olan ocakta ateşi her tarafına eşit olarak değdirecek şekilde 13 dakika pişirerek hazırlıyoruz. Geriye kalan 20 gram yağı ise başka bir tepsiye yaydıktan sonra pişen künefeyi bu yağı yaydığımız tepsiye ters olarak çeviriyoruz. Çevirdiğimiz künefeyi de 5 dakika daha pişiriyoruz. Daha önceden hazırladığımız yarım bardak suya 1 bardak şekeri ekleyip 5 dakika kaynatarak soğumaya bırakıyoruz. Şerbet iyice soğuduktan sonra künefe sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde üzerine gezdiriyoruz. Afiyet olsun.



