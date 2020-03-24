Futbol Hastaneden Fatih Terim'le ilgili ilk açıklama geldi

Hastaneden Fatih Terim'le ilgili ilk açıklama geldi

Futbol

Hastaneden Fatih Terim'le ilgili ilk açıklama geldi

Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hastaneden tedavi altına alınmıştı. 66 yaşındakiteknik adamın hastanesi ilk açıklamayı yaptı.

24 Mart 2020, Salı 16:48 Son Güncelleme:
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

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