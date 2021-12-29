Dünya Hastanenin Covid-19 bölümünde yangın! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralı

Hastanenin Covid-19 bölümünde yangın! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralı

Dünya

Hastanenin Covid-19 bölümünde yangın! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralı

Ukrayna'da bir hastanenin koronavirüs bölümünde çıkan yangından 3 hastanın hayatını kaybettiği ve 3 hastanın da yaralandığı duyuruldu.

29 Aralık 2021, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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Ukrayna’nın Ivano-Frankivsk bölgesinde bulunan Kosiv şehrindeki bir hastanede dün gece saatlerinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bölümde yangın çıktı. 

Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında 3 hastanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 sağlık çalışanının ise yaralandığı belirtildi. Yaralanan bir hemşirenin vücudunun büyük bir kısmında yanıklar meydana gelmesi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yapılan ön soruşturma kapsamında yangının, mumdan çıktığı ve alevlerin yayılmasıyla oksijen makinesinin patladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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