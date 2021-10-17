Hatayspor maçı öncesi Gaziantep FK'da koronavirüs şoku
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Hatayspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yarın 20.00'de oynanacak maç öncesinde yapılan testlerde konuk ekip Gaziantep FK'da bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı anlaşıldı.
17 Ekim 2021, Pazar 13:24 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK, bir futbolcusunun COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncunun ismi açıklanmadı ancak yarın akşam oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.
Gaziantep FK, bugün Hatay'a gidiyor.
https://twitter.com/GaziantepFK/status/1449679091687432199
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