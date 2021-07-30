Birçok rengi olan hatme çiçeği, doğada kendi kendine yetişebilen bir çiçek. Peki, hatme çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Hatme çiçeği hikayesi nedir? Hatme çiçeği hakkında bilinenler...

HATME ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Hatme çiçeği, kat ve katmerli bir yapıya sahip olup rahatlıkla bulunup hediye olarak demet yaptırılabilecek bir çiçek türüdür. Hatmi çiçeği kış aylarında yapraklarını dökmeye başlar. Bu bakımdan sonbahar aylarında kullanmak için çok uygun bir çiçek olma özelliği taşımaktadır. Bu çiçeğin bakımı yapılırken toprak ve suyuna çok fazla özen gösterilmesi önemli bir konudur.

Hatme çiçeğinin bakımında budama işleminin önemi oldukça fazladır. Budama işlemi için en uygun dönem ilkbahar ayları veya çiçeklenme dönemi olmaktadır. Sulama yapılırken bu işlemin gereğinden fazla yapılmamasına büyük özen gösterilmelidir. Çünkü hatmi çiçeği çok kurak zamanlarda suya gereksinim duyan bir bitkidir.

Güneşi seven bir bitki olduğu için de güneşli ortamlarda veya yarı gölgeli ortamlarda bakımının sağlanması bu çiçeğin daha güzel yetişmesi için uygun bir atmosfer yaratır.

Hatme çiçeğinin susuzluğa direnci oldukça fazladır anca uzun süre susuz kalan hatmi çiçeği tek dal veya birkaç dal şeklinde ve fazla yükselme göstermeden sınırlı sayıda çiçek açar. Bu nedenle toprağı fazlaca nem kaybetmeyecek biçimde aralıklarla sulanmaya özen gösterilmelidir. Böylelikle daha iyi gelişip çiçeklenir ve çiçeklerinin açma dönemi sonbahar ortalarına kadar devam edebilir.

HATME ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hatme çiçeğinin çok çeşitli türleri bulunur. Bunlardan en yaygın olan yalınkat pembe çiçekli olanıdır.

Tohumları çevreye dağılır.

Her yerde kendiliğinden kolaylıkla bitebilen bir bitki türüdür,

Hatme çiçeğinin süs bitkisi olarak yetiştirilen çeşitleri de bu türden türetilmiştir.

HATME ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



