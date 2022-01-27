Bilim dünyası Avustralyalı gökbilimcilerin keşfini tartışıyor. Evrendeki radyo dalgalarının haritasını çıkarırken, gökbilimciler dev enerji patlamaları yayan, dönen bir gök cismine rastladılar. İlk olarak bir üniversite öğrencisi tarafından keşfedilen nesnenin, her 18 dakikada bir tam bir dakika boyunca büyük bir radyo enerjisi patlaması saldığı gözlemlendi. Nesne ilk olarak Curtin Üniversitesi öğrencisi Tyrone O'Doherty tarafından Batı Avustralya'nın Murchison Widefield Array olarak bilinen bir bölgesinde, bir teleskop ve geliştirdiği yeni bir teknik kullanılarak keşfedildi.

O'Doherty, Curtin Üniversitesi Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi'nden (ICRAR) astrofizikçi Dr Natasha Hurley-Walker tarafından yönetilen bir ekibin parçasıydı.

ICRAR'ın keşfi belgeleyen bir basın açıklamasında, 'Gözlemlerimiz sırasında birkaç saat içinde ortaya çıktı ve kayboldu' dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Bu tamamen beklenmedik bir şeydi. Bir astronom için biraz ürkütücüydü çünkü gökyüzünde bunu yapan bilinen hiçbir şey yok.'

Açıklamada ekibin nesnenin Dünya'dan yaklaşık 4 bin ışık yılı uzaklıkta olduğunu, inanılmaz derecede parlak olduğunu ve son derece güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu tespit edebildiği bilgisine yer verildi.

Gökbilimciler, bunun ya yoğun bir nötron yıldızı ya da güçlü bir manyetik alana sahip ölü bir beyaz cüce yıldızı gibi çökmüş bir yıldızın kalıntısı olabileceğini düşünüyorlar.

Ancak söz konusu cisim hakkında henüz tatmin edici bir teori geliştirilebilmiş değil.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan bu haber ile ilgili pek çok yorum yapıldı. Pek çok kişi 'sinayallerin dünya dışı bir medeniyetten gelip gelmediğini' merak etti.

Uzmanlar eldeki verilerin söz konusu sinyallerin dünya dışı bir medeniyetten geldiği anlamını taşımadığının altını çiziyor.

'GEZEGENİMİZİ İŞGAL EDEBİLİRLER'

2018 yılında hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e göre, matematiksel olarak dünya dışı varlıkların var olduğunu kabul etmek oldukça olası bir teori.

Farklı platformlarda defalarca bu varlıkların göçebe bir kültüre sahip olma olasılıklarının altını çizen Hawking, bu canlıların kendi gezegenlerindeki kaynakları tüketmiş ve yaşama uygun başka gezegen arayışı içinde olma olasılıklarının bulunduğunu da iddia etmişti.

Dünya dışı bir medeniyet bulmak için sinay göndermenin son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten İngiliz fizikçi, söz konusu arayışın gezegenimizin işgali ile sonuçlanabileceği olasılığının mevcut olduğunun altını çizdi.

Hürriyet





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