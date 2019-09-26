Hayallerdeki evler gerçeğe dönüşüyor

Son teknolojileri projelerine entegre ettiklerini söyleyen Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, müşteri beklentilerine uygun projeler üretirken satış sonrası müşteri memnuniyeti ilkesine önem verdiklerini belirtti. İnşaat sektöründe zirveyi hedeflediklerini, günümüzün olduğu kadar geleceğin de ihtiyaçlarına uygun projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Eşin, "Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine çevre bilincini koruyarak katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.









Eşinwood projesi

Şimdi de kalite, konfor, lüks gibi kelimelerin tam karşılığı olan EŞİNWOOD (Eşin Deluxe Bodrum) projesi ile Türkiye’nin marka şehri Bodrum’da, Bodrum aşıklarını ev sahibi yaptıklarını aktaran Eşin; 166 daireden oluşan projenin Bodrum'un en lüks ve donanımlı sitelerinden biri olurken sınırsız sosyal donatısıyla beş yıldızlı otel standardında ev sahibi olma imkanı sunduğunu belirtti.





Sınırsız sosyal donatı

EŞİNWOOD, Bodrum'un en lüks otellerinin bulunduğu, büyük firmaların yatırım yaptığı, temiz havasıyla ünlü Güvercinlik bölgesinin Dörttepe mevkisinde bulunuyor. Sitede sekiz yüzme havuzu, aqua park, restoran, kafe, çocuk parkı, tenis kortu, basketbol ve futbol sahası, otopark, SPA ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor.









Her zevke göre

Site içinde hizmet veren personeller ve 7/24 güvenliğiyle yılın 12 ayı gönül rahatlığıyla konaklama imkanı sunuyor. Deniz veya doğa manzaralı, bahçeli ya da balkonlu seçenekleriyle her türlü zevke hitap eden EŞİNWOOD'u tercih edenler arasında sanatçı, iş insanı ve yurtdışından entelektüel bir kitleyi görmek mümkün. Projeden eşyalı ve hemen tapu teslim ev sahibi olunabilir.