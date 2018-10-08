Hayallerindeki köprünün üzerinde şükür namazı kıldılar

Yaklaşık 40 yıldır Karşıyaka Mahallesi halkının ve muhtarının hayali olan köprü Sivas Belediyesi tarafından inşa edilerek bitme aşamasına getirildi. 25 milyon liraya yapılan köprü, Karşıyaka Mahallesi ve kent merkezini birbirine bağlayacak.

Mahalle halkı 40 yıldır hayallerini kurdukları köprünün tamamlanmasıyla büyük bir sevinç yaşarken, mutluluklarını köprü üzerinde şükür namazı kılıp kurban keserek gösterdi. Büyük bir sevinç yaşayan mahalle halkı köprü yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

40 YILDIR MÜCADELE VERDİ

Karşıyaka mahalle Muhtarı Çetin Aydın, 40 yıldır köprü yapımı için mücadele verdiklerini belirterek, "Biliyorsunuz 40 yıldır Karşıyaka Mahallesi ile civar köylere hizmet verecek köprünün yapılması için yıllarca beyanat verdim. Sivas’ta ve Ankara’da eylemler yaptım. 40 yıl boyunca köprü orucunu tuttuk bu gün ben muhtar olarak Yaradana çok şükür etmek üzere şükür secdesi ve şükür kurbanı kesiyorum.

Köprümüz bitti; eksiği yok fazlası var. Şehir ile birleştik ve muhteşem oldu. Karşıyaka'nın kapısı kilitli idi ve bu köprü ile kilit açıldı. Sivas’ta Karşıyaka Mahallesi konuşulmaya başlandı. Eskiden köprüleri devlet yapardı, Cumhuriyet döneminde Kızılırmak üzerinde 2 tane köprü yapılmıştır. Son dönemde Sivas Belediye Başkanımız Sami Aydın'n döneminde bu 4 ‘üncü köprü ve birisi de bu köprüdür. Bu köprü devletimize 25 milyon TL’ye mal olmuştur" dedi.

İHA