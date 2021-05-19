Kültür & Sanat Hayvan Mezarlığı'nın yeni filmi geliyor

Hayvan Mezarlığı'nın yeni filmi geliyor

Kültür & Sanat

Hayvan Mezarlığı'nın yeni filmi geliyor

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan Hayvan Mezarlığı, 2019'da yeniden çekilmişti. Filmin ikinci bölümünün Lindsey Beer yönetmenliğinde çekileceği duyuruldu.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 12:57 Son Güncelleme:
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Yönetmen Lindsey Beer, yeni bir Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) filmi çekecek. Beyazperde'nin haberine göre, Paramount bünyesinde hayata geçirilecek olan Pet Sematary, Jason Clarke ve Amy Seimetz başrollü 2019 yapımı filmin geçmişini anlatacak.

GEÇMİŞE GÖTÜRECEK

Bir Stephen King romanı olarak bilinen Hayvan Mezarlığı'nın modern uyarlamasına devam filmi geliyor. Lindsey Beer, geçmişe götürecek olan filmin yönetmen koltuğuna oturacak. Ayrıca Jeff Buhler'ın yazdığı taslağı senaryoya dönüştürecek. 2019 yapımı Hayvan Mezarlığı uyarlamasının yönetmenliğini Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer üstlenmişti. Şimdilik ikinci filmin konusu hakkında bir açıklama bulunmuyor. Lorenzo di Bonaventura ve Mark Vahradian, Hayvan Mezarlığı'nın yapımcılık görevini üstlenecek.


DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Lindsey Beer'ın imzasını atacağı Hayvan Mezarlığı filmi, Paramount+'ta özel olarak gösterimini yapacak. Sinemalarda gösterilip gösterilmeyeceği şu an için bilinmiyor.


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