Doğa Hayvanat bahçesindeki kaplana corona virüs bulaştı

Hayvanat bahçesindeki kaplana corona virüs bulaştı

Doğa

Hayvanat bahçesindeki kaplana corona virüs bulaştı

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan 4 yaşındaki Nadia isimli kaplana uygulanan yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıktı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyeti'nin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.

Bilimsel herhangi bir kanıt yok

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda covid-19 vakası rapor edilmedi.



ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Wuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

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