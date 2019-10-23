5 yıllık sevgilisi oyuncu Ali Atay ile geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturan ve şu sıralar oğluna kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Ayakkabıları olay oldu

Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Hazal Kaya'nın fotoğrafını gören bazı takipçileri ise Kaya'nın ayakkabılarını eleştirmeden geçemedi.

Hazal Kaya'nın hamile haliyle topuklu ayakkabılarla nasıl yürüdüğü merak konusu oldu.

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