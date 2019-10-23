Hazal Kaya'nın ayakkabıları olay oldu

Yakın zamanda doğum yapacak olan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı

23 Ekim 2019, Çarşamba 21:57
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Hazal Kaya'nın ayakkabıları olay oldu

5 yıllık sevgilisi oyuncu Ali Atay ile geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturan ve şu sıralar oğluna kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Ayakkabıları olay oldu

Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Hazal Kaya'nın fotoğrafını gören bazı takipçileri ise Kaya'nın ayakkabılarını eleştirmeden geçemedi.

Hazal Kaya'nın hamile haliyle topuklu ayakkabılarla nasıl yürüdüğü merak konusu oldu.

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