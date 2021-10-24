Hediye kartlarla ilgili emsal karar! Yenilenmek zorunda

﻿﻿İstanbul’da yaşayan G. A.’ya yakınları, ünlü bir giyim firmasına ait mağazalarda kullanabileceği 3 ‘hediye kartı’ hediye etti. 06 Ekim 2020’de giyim firmasının Ataşehir’de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazasına giden G. A., hediye kartlarını kullanmak istediğinde, bu kartlardan sadece birini kullanabileceği, toplam 300 TL değerindeki diğer 2 kartın geçerlilik süresinin dolduğu, alışverişte kullanamayacağı söylendi.

G. A.’nın, firmanın müşteri hizmetleri ile yaptığı görüşmeler de sonucu değiştirmedi. Ataşehir Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Mağazanın, “1 yıllık kullanım süresi kartların arkasında yazıyor” savunmasını kabul eden heyet G.A.’nın başvurusunu reddetti.

G.A. da avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

EMSAL OLMASINI UMUYORUM

Kartlara tanımlanan 1 yıllık sürenin keyfi olduğunu ileri süren G.A.’nın avukatı, 300 liralık kartın yasal faiziyle birlikte yenilenmesini talep etti.

Giyim firmasının avukatları, kartların geçerlilik sürelerinin arkalarında açıkça yazdığı savunmasını tekrar etti. Tüketici Mahkemesi, Ataşehir İlçe Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği kararı iptal ederek, hediye kartlarının 300 TL değerindeki hediye alışveriş kartı ile değiştirilmesine kesin olarak hükmetti.

Kararda, ‘dava konusu giyim firmasının avukatı tarafından kartların geçerlilik süresinin kartın arkasında açıkça yer aldığı üzere yükleme yapılan tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile sınırlandırıldığının, söz konusu hediye kartlarının arka yüzünde okunaklı şekilde söz konusu hizmetin kullanımına ilişkin sürenin 1 yıl olduğu belirtildiğinin’ iddia edildiği hatırlatılarak, bu konuda dosyaya herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmediği belirtildi.

Sözleşmeyi düzenleyenin, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyor ise bunu ispatla yükümlü olduğu vurgulandı.

G.A.’nın avukatı Av. Şebnem Ahi, “Karara göre, kart bedeli ödenmeyecek, yerine aynı bedeli içeren yeni bir alışveriş kartı verilecek. Kararın tüketiciler için emsal olmasını umuyorum” şeklinde konuştu. (Hürriyet)