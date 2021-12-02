Ekonomi Hekimlere müjde! Pratisyene 2500 lira uzmana 5000 lira

Hekimlere müjde! Pratisyene 2500 lira uzmana 5000 lira

Ekonomi

Hekimlere müjde! Pratisyene 2500 lira uzmana 5000 lira

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis’te AK Parti’nin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, pratisyen hekime 2 bin 500 lira, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekimlere ise 5 bin lira zam yapılacağının müjdesini verdi.

02 Aralık 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Fahrettin Koca, emeklilikle ilgili pratisyen hekimlerin ek göstergelerinin 13 binden 33 bine; diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekimlerin ek göstergelerinin de 17 binden 40 bin ek göstergeye çıkacağını belirtti.

MECİS’TE KABUL EDİLDİ

Bakan Koca, dün öğle saatlerindeki açıklamasında hekimlere yönelik düzenlemeyle ilgili olarak “Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler” demişti. Hekimlere yönelik düzenleme dün akşam saatlerinde Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne eklenerek kabul edildi.

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