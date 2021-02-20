Hem çalış hem de gez, ayda 41 bin lira kazan!

Pandemi, dünyada pek çok sektörü etkilediği gibi eğitim sektöründe de değişiklikler yarattı. G7 ülkelerinde yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 65’i pandemi nedeniyle kendilerinin ve çocuklarının eğitimi konusunda oldukça endişeli. Hal böyle olunca yurtdışı eğitim alternatiflerine de ilgi giderek arttı. Özellikle okurken çalışma ve para kazanma fırsatı sunan programlar revaçta. Bu programlar sayesinde öğrencilerin ayda 6 bin dolar kazanması mümkün.

ÇALIŞMA HAKKI OLUYOR

Çalışmalı diploma ya da sertifika programları özellikle Kanada’da yoğunlaşıyor. Katılımcılar bu programlarla hem eğitim ücretini çıkartıyor hem de Kanada’daki yaşam masraflarını karşılayabiliyor. ‘Post-grad diploma’ ya da ‘sertifika’ programları adıyla bilinen bu programlar 1-2 yıl sürüyor. Program esnasında öğrenci çalışma hakkı elde ediyor. Ayrıca program bittikten sonra öğrencinin çalışma hakkı okulun ve programın türüne göre 1-3 yıl arasında uzatılabiliyor.

PARA BİRİKTİRİP DÖNÜYOR

Bu programların fiyatı 15 bin ile 19 bin Kanada Doları arası değişiyor. Kanada’da part-time çalışan bir öğrenci aylık 1.200-2 bin 500 Kanada Doları kazanıyor. Öğrencinin aylık giderinin 800-1.500 Kanada Doları olduğu ülkede öğrenci çalışarak kendini geçindirip birikim de yapabiliyor. Öğrenciler; dijital pazarlama, siber güvenlik, satış&pazarlama, işletme yönetimi, sağlık yönetimi gibi alanlarda eğitim alabiliyor.

SEÇENEKLER ARASINDA IRLANDA DA VAR

Öğrencilerin şu an eğitimleri için rahatlıkla gidebileceği ülkeler arasında İrlanda da var. İrlanda’da başvuru yapılabilen programlar arasında Griffin College’ta web geliştirme, interaktif dijital medya ve dijital dönüşüm bölümleri yer alıyor. İrlanda’daki programların ücretleri 10-15 bin Euro arasında. Bu programlara başvuranlar da yine eğitim alırken aynı zamanda çalışma hakkı kazanıyor.

KANADA'DA İŞ GARANTİLİ BÖLÜMLER

ILAC COLLEGE: İşletme yönetimi, satış&pazarlama, sağlık hizmetleri yönetimi alanlarında açılan programlar 92 hafta sürüyor. Programların fiyatı 7 bin 500 ile 9 bin Kanada Doları arasında. Okul; öğrencilerine iş garantisi de sunuyor.

GREYSTONE COLLEGE: Uluslararası İşletme Yönetimi programı 50 hafta sürüyor. Programın fiyatı 7 bin Kanada Doları. İş garantisi var.

TSOM (Toronto School of Management): Veri Analitiği Diploma Programı 52 hafta sürüyor ve fiyatı 9 bin Kanada Doları. İş garantisi var. Okulda siber güvenlik, otelcilik ve turizm, dijital pazarlama, web dizayn gibi başka programlar da var.

KORONA TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

Pandeminin ülke tercihlerini değiştirdiğini belirten Global Vizyon Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Deniz Akar, pandemi öncesi Amerika, İngiltere ve Kanada kadar Avrupa ülkelerinin de popüler olduğunu, pandemi sonrasında ise Kanada, İngiltere, Amerika, Malta ve Hollanda’nın atağa geçtiğini söyledi. Program tercihlerinden de bahseden Akar “Pandemi öncesi dil eğitimi, yüksek lisans ve yaz okulları ön plandaydı. Fakat şimdi sertifikalı/maaşlı staj programları ve Work&Travel yükselişe geçti” dedi.

GASTRONOMİ VE TURİZM İÇİN TALEP ARTIYOR

Pandemi sonrası Kanada kadar ilgi çeken bir diğer ülke Amerika. Kanada’nın çalışmalı programlarına karşılık, Amerika’nın da farklı programları yükselişte. 12 veya 18 aylık Maaşlı Staj Programı bunlardan biri. Program ücreti yaklaşık 5 bin dolar. Bu programla öğrenciler aylık 2 bin-4 bin dolar kazanabiliyor. Özellikle gastronomi ve turizme ilgi arttı. Bu programa ilgili bölümlerden mezun ya da sektörde 5 yıl tecrübeye sahip ve orta seviye İngilizce bilenler başvurabiliyor.

AYLIK 6 BİN DOLAR (41 BİN LİRA)

Amerika’da popüler olan bir diğer program ise Work and Travel. Üniversite öğrencilerine çalışma ve ülkeyi gezme imkanı sunan programa 2020’de başvuru alınmadı. Bu da 2021 için bir patlamaya neden oldu. Program ücreti 2 bin 600-3 bin dolar arasında. Sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı programda aylık 2 bin-6 bin dolar arası kazanılabiliyor. 3 ay süren program sayesinde öğrenciler İngilizcelerini geliştirip bir aylık seyahat haklarıyla da ülkeyi geziyor. Amerika’daki eğitim programlarının ücretleri ise 9 bin ile 18 bin arasında.