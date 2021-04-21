Futbol Henry Onyekuru Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Henry Onyekuru Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Futbol

Henry Onyekuru Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'da Henry Onyekuru sakatlandı. Bu akşam oynanacak Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarılan Onyekuru'nun tedavisine başlandı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 17:29 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak müsabaka önce sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru şoku yaşandı. A Spor'un haberine göre, Nijeryalı yıldız sakatlığı nedeniyle maçın kadrosundan çıkarıldı. Oyuncu sağ arka adalesindeki ağrıdan dolayı maçtaki yerini alamayacak.


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