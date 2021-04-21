Henry Onyekuru Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak müsabaka önce sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru şoku yaşandı. A Spor'un haberine göre, Nijeryalı yıldız sakatlığı nedeniyle maçın kadrosundan çıkarıldı. Oyuncu sağ arka adalesindeki ağrıdan dolayı maçtaki yerini alamayacak.



