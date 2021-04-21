Henry Onyekuru Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Galatasaray'da Henry Onyekuru sakatlandı. Bu akşam oynanacak Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarılan Onyekuru'nun tedavisine başlandı.
21 Nisan 2021, Çarşamba 17:29 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak müsabaka önce sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru şoku yaşandı. A Spor'un haberine göre, Nijeryalı yıldız sakatlığı nedeniyle maçın kadrosundan çıkarıldı. Oyuncu sağ arka adalesindeki ağrıdan dolayı maçtaki yerini alamayacak.
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