Her gün düzenli olarak 1 avuç badem yerseniz ne olur?

Akneyi azaltır

Yapılan çalışmaya göre şiddetli aknesi olan hastalar kan dolaşımlarında %9 daha az E vitaminine sahip. Cildi iyileştirmek için badem yemek, Orta Doğu’da uzun zamandır süregelen geleneksel bir tedavidir, üstelik bilim tarafından desteklenmiştir. Bademler, yüksek düzeydeki Omega-6 yağ seviyesi ile sivilcelerinizi iyileştirmenize ve cildinizi gençleştirmenize yardımcı olabilecek E vitamini ve antioksidanlarla doludur.

Diyabet tedavisine yardımcı olur

Bu çalışma, diyabet hastalarının günlük olarak badem tükettiklerinde fiziksel durumlarının düzeldiğini görmelerinin muhtemel olduğunu göstermiştir. Badem, sadece “kötü kolesterolü” azaltarak arterlerin tıkanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda içindeki mineraller sayesinde kan şekeri seviyesinin azalmasına da katkıda bulunur.

Doğum sonrasında vücutta oluşabilecek çatlakları önler

Hindistan, bağırsak akışını düzenlemek ve enerji elde etmek için doğal bir tedavi yöntemi olarak uzun süredir badem yeme geleneğine sahiptir. Badem, özellikle ayurveda diyetlerinde önemli bir bileşendir ve doğumdan sonra kadınlara çabuk iyileşmelerini sağlamak ve çatlak izlerini önlemek için sıklıkla tavsiye edilir.

Anne karnındaki bebeğinizin zekasını güçlendirir

Daha önce de belirttiğimiz gibi, badem yemek beyin aktivitesini artırabilir. Haftada 74 gram badem tüketmek, 2208 hamile kadını gözlemleyen İspanyol bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre bebeğinizi daha akıllı hale getirebilir. Araştırma boyunca 1, 5 ve 8 yaşlarında gözlemlenen, hamilelik süresince düzenli olarak badem tüketen annelerin çocukları IQ testlerinde daha yüksek puanlar aldı.

Bademi çiğ, ıslak ya da kavrulmuş olarak yemenin bir farkı var mı?

Ayurveda tıbbına göre, hem çiğ hem de kavrulmuş badem içlerinde aynı besinleri barındırır ve bu nedenle aynı faydalara sahiptir. Öte yandan, bademleri bir gece bekletmek ve soymak, içlerindeki mazı tozu seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Sözlü kaynaklar, büyük miktarlarda bünyeye alındığında mazı tozunun besin emilimini önleyebileceğini belirtse de, son dönemde yapılan çalışmalar ne yazık ki bu durumu destekleyen herhangi bir kanıt bulamadı.

Düzenli olarak badem tükettiğiniz takdirde yukarıdaki avantajları elde edebilirsiniz.

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