Her kesime, her bütçeye uygun otomobil!

İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından icralık 26 bin araç satışa sunuldu. Her kesime, her bütçeye uygun araç bulmak mümkün. İcralık araç satışlarında yapılması gerekenleri ve prosedürlere dair merak edilenleri CNNTURK muhabiri Sema Akbulut, İcra Danışmanı Caner Çakı'ya sordu.

Yediemin otoparkında bulunan icralık araçlar nasıl satın alınabilir? İhale ilanlarına nasıl ulaşılabilir?

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ihalelere katılabilir. Bu ihalelere katılmak için öncelikle araç seçimi yapmak gerekiyor. İhalelerin nerede ve ne şekilde yapıldığını gazetelerin orta sayfalarında yer alan icra küpürlerinden ya da internet üzerinden icralık arabalar diye arama yaparak. Bu araçların listesine ve ihale bilgilerine ulaşabilir ve katılım sağlayabilirler."

İcralık araçlar ne kadar? İhalede artırma nasıl gerçekleşir? Aracı satın alan nasıl belirlenir?

İcralık araçlar normal fiyatının yüzde 50'si kadar bedel ile ihaleye çıkar. İhale açık artırma usulü ile gerçekleştirilir. Herkes istediği kadar teklifte bulunabilir. 50 TL'den başlayan artırımlar gerçekleştirilebilir. En yüksek fiyatı veren aracın yeni sahibi olur. Yüzde 50'lik bedel üzerinden herkes artırma yaptığında, normal bedelin altında bir fiyata araç sahibi olunabilir. Ancak ihale ortamını önceden kestirebilmek mümkün değil.

Aracın fiyatı ne olursa olsun ihale sistemi aynı şekilde işliyor. 300 bin liralık araç için de, 40 bin liralık araç için de prosedür aynı şekilde ilerliyor.

İcralık araç ihalelerinde toplu satış gerçekleştiriliyor mu?

Bu ihalelerde toplu satış mümkün değil. Her araç için ayrı ihale gerçekleştirilir. Şu anda yedi emin otoparkları dolduğu ve yeni depolar kiralandığı için de her bütçeye uygun araç bulunmakta.

İcra dairelerinin kapasitesi aşılmış olduğundan şu anda icralık olan 26 bin aracın satışının 2 seneye yayılacağını düşünüyorum.

İcralık araçlara talep var mı?

İcralık araçlara inanılmaz bir talep var. Herkese ve her bütçeye uygun araç olduğundan ilgi oldukça yüksek.

İcra satış ihaleleri kim tarafından gerçekleştiriliyor?

İhaleler devlet aracılığıyla icra müdürlükleri tarafından yapılıyor. İhaleye katılmak isteyenlerin sadece almak istedikleri araca karar verip, araçla ilgili detaylı bir araştırma yapıp ihaleye katılmaları gerekiyor.