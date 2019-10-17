Her sıfır kilometreye karşılık 15 adet ikinci el satılıyor

Mehmet Ali Kantarcı

İkinci el araç satışları otomotiv pazarının dinamosu olmayı sürdürüyor. Sıfır km araç satışlarında yılın ilk 9 ayında yüzde 50’lik bir daralma yaşanırken ikinci el satışlarında oran yüzde 5 olarak gerçekleşti.

En çok tercih dizelde

Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, satılan her sıfır otomobile karşılık, 15 adet ikinci el satıldığını belirterek şunları kaydetti: “İlk 9 ayda 230 bin yeni otomobil satılırken ikinci elde 3.5 milyon satıldı.

Dinamikler devam ettiği sürece ikinci elde 2019’da toplam 4.5-5 milyon adet otomobil satılacak. İlk 9 ayda yüzde 43 ile en çok dizel manuel araçlar ilgi gördü. En çok satılan motor hacmi de 1300-1600cc arasındakiler oldu.”

Bir ayda satılıyor

Halen satılan ikinci ellerde Türkiye ortalama fiyatının 45-65 bin TL arasında olduğunu belirten Özkan, ortalama satış hızının da 20-28 gün arasında bulunduğunu vurguladı. En çok satan ikinci el modellerin VW Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, VW Jetta ve Ford Fiesta olduğunu belirten Özkan, en fazla talebin 3-4 yaş arasındakilerin gördüğünü söyledi.

Ağırdaki düşüş yüzde 8'lerde

TÜİK kayıtlarına göre ikinci el ağır ticari ve kamyon pazarında yüzde 8 küçülme görülüyor. Yeni araçlara göre daha uygun yatırım maliyeti olması ve son dönemde gerçekleşen faiz indirimleriyle birlikte ihtiyacı olanlar ikinci ele yöneliyor.

Bu durum, yeni araç pazarıyla kıyaslandığında daha az küçülme olmasını sağlıyor. Takas operasyonu da bu dönemde öne çıkıyor. 2018’de her 5 yeni araca karşılık 1 adet takas alınırken, bu oran 2019’da her 3 araçta 1 adede kadar yükseldi.

3.5 MİLYON

İlk 9 ayda 230 bin yeni otomobil satılırken ikinci elde 3.5 milyon binek satıldı.



