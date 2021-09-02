Herkes merak ediyor! İşte ekonomideki büyümenin detayları...

Türkiye, geçen yıl mart itibarıyla Çin’in Vuhan kentinden çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüse ve tam kapanmalara rağmen 2020’yi yüzde 1.8 büyümeyle tamamlamıştı. Aşılama ve normalleşme adımlarıyla toparlanma 2021 itibarıyla hızlanmış ilk 3 ayda (ilk çeyrek) büyüme yüzde 7’ye ulaşmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ikinci üç ay verilerini açıkladı.

İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Verilere göre; ekonomi ikinci üç ayda beklentilerle paralel olarak yüzde 21.7’lik rekor büyümeye imza attı. Bu büyümeyle Türkiye, dünyada İngiltere’nin ardından ikinci oldu ve İspanya (yüzde 19.8), ABD (yüzde 12.2), Fransa (yüzde 18.7), Almanya (yüzde 9.4) ve Çin (yüzde 7.9) gibi ülkelerin önünde yer aldı. Ekonomi, tam kapanmanın yaşandığı geçen yıl aynı dönemde yüzde 10.4 küçülmüştü.

KİŞİ BAŞI GELİR 9.150 DOLAR

TÜIK’e göre; son veriyle birlikte geçmişe dönük 4 çeyrek toplamı yani son 1 yıllık milli gelir dolar cinsinden 765 milyar 138 milyon dolar oldu. Bu veri, 83 milyon 614 binlik nüfusa oranlandığında kişi başına gelir de 9.150 dolara ulaşıyor. Her 3 aylık dönemde bu rakam değişiyor. 2020’de kişi başı gelir 8.597 dolar oldu. Kişi başına gelir 2019’da 9.127 dolardı.

OTOMOBİL TALEBİ

Vatandaşın tüketimi incelendiğinde dayanıklı tüketim mallarındaki artış dikkat çekiyor. Bu hızlı büyümede otomobil talebi etkili.

VATANDAŞIN ETKİSİ BÜYÜK

SAĞLIKLI BİR İLERLEME

Büyümede vatandaşın harcamaları etkili olmaya devam etse de özellikle ihracat, sanayi, turizm (hizmet sektörü), makine ve teçhizat yatırımları öne çıkmaya başladı. Büyümeye en yüksek katkı 13.66 puanla hanehalkı tüketiminden geldi. Bunda ertelenen talepler, yaz sezonu nedeniyle tatil ve seyahat harcamaları etkili oldu. İkinci en büyük katkı ise 10.78 puanla ihracattan geldi. İhracatın büyümeye etkisi büyümenin sağlıklı olduğunu gösteriyor.

MAKİNE VE TEÇHİZAT

Büyümeye hizmetler sektörü 8.92 puan, sanayi 7.47 puan katkı sağladı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15.9 küçülme yaşayan sanayi üretimi bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 40.5 ile güçlü bir büyüme performansına imza attı. Toplam yatırımlarda güçlü seyir sürüyor. Yüzde 20.3 büyüyen yatırımlar 5.37 puanlık katkı sağladı. Yatırımların ayrıntısına bakıldığında makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 35.2’lik büyüme dikkat çekti. Bu güçlü yatırım iştahı son dört çeyrektir sürüyor. İnşaatta da toparlanma çabası var.

1998’DEN SONRA İLK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 21.7’lik büyüme rakamını değerlendirirken, büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleştiğini söyledi. Muş, “Bu değer 1998’den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da büyümenin yüzde 57’sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini belirterek, “Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız” ifadelerini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) Başkanı İsmail Gülle de “Bu rakamlar Türkiye’nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirdi” diye konuştu.

TAHMİNLER YUKARI

İkinci çeyrekteki güçlü büyümenin ardından ekonomistlerin 2021 yılsonu büyüme beklentileri yüzde 8-10 arasında şekilleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkardı.