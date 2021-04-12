Ekonomi Herkesi ilgilendiriyor! Garanti Bankası, QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası, Denizbank, YapıKredi... Bugün resmen değişti
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Herkesi ilgilendiriyor! Garanti Bankası, QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası, Denizbank, YapıKredi... Bugün resmen değişti

Ekonomi

Herkesi ilgilendiriyor! Garanti Bankası, QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası, Denizbank, YapıKredi... Bugün resmen değişti

Banka çalışma saatleri haberi... Milyonlarca müşteriyi ilgilendiren kararlar peş peşe geliyor. Bankalar tek tek yeni çalışma saatlerini açıklıyor. Bankada hesabı olan, kredi ya da kredi kartı müşterisi olan tüm vatandaşlar yeni çalışma saatlerini merak ediyordu. Bu kapsamda Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, QNB Finansbank, YapıKredi yeni çalışma saatini müşterilerine duyurdular. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların da çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor

12 Nisan 2021, Pazartesi 08:05 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş gelişme... Bankalardan flaş kararlar peş peşe açıklanıyor. Mesai saatleri bir çok bankada değişmeye başladı. Değişime giden bankalar müşterilerine yeni çalışma saatlerini duyurmaya başladı. Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, YapıKredi, Garanti Bankası ve İş Bankası yeni çalışma saatlerini duyuran bankalar oldu. Peki, bankalar kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte detaylar...

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle; Değerli müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankanın müşterilerine yaptığı açıklama şöyle; Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, Denizkartım, ve fastPay uygulamamızdan veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ 

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

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