Ekonomi Hesaba yatıyor! 5 bin lira, başvuru için yarın son...

Hesaba yatıyor! 5 bin lira, başvuru için yarın son...

Ekonomi

Hesaba yatıyor! 5 bin lira, başvuru için yarın son...

Akademik Çalışma Programı ile ilgili gelen son dakika haberinde Bakan Selçuk verilecek destek miktarlarını duyurdu. Dikkat! Başvuru için yarın son gün…

13 Nisan 2021, Salı 11:39 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akademik Çalışma Programı kapsamında; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak istihdam ve çalışma hayatı alanındaki akademik çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.

Amaçlarının çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu ifade eden Selçuk, “Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz. Yarın başvurular için son gün. Çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

BAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR BÖLÜM SINIRLAMASI BULUNMUYOR

Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden yarın saat 23.59’a kadar gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Bakan Selçuk, “Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine ise 7.500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler” dedi.

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