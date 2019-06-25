HGS yüklerken bu oyuna gelmeyin

Akıllara durgunluk veren HGS dolandırıcılığı olayı, Bursa’da yaşayan bir kişinin başına geldi.

İLK ÇIKANI TIKLADI

30 Mayıs’ta Bursa’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmek için yola çıkan kişi, Hersek gişelerine geldiğinde HGS bakiyesinin yetersiz olduğu ikazıyla kapının açılmaması üzerine geçiş ihlali yapmak istemedi. Google arama motoruna ‘HGS bakiye sorgulama ve yükleme’ yazarak ilk çıkan ‘hgs.eeptt.avm.com’ sitesinden bakiye yüklemesi yapmak istedi.

50 TL YERİNE 6 BİN 699 TL

Sitede kredi kartı bilgileriyle işlem yapan vatandaş, son olarak cep telefonuna gelen onay kodunu da sisteme girerek 50 TL’lik yükleme yaptı. Ertesi gün hesap hareketlerini incelediğinde 6 bin 699 TL’lik harcamayı fark eden kişi, hemen bankasını arayarak şüpheli durumu bildirse de dolandırıcılığa mani olamadı. Geçiş ücretleri de ceza olarak plakasına yansıtıldı. Dolandırılan kişi, konu ile ilgili olarak şikayette bulundu.