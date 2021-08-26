Futbol Hidemasa Morita için Fenerbahçe'den resmi teklif!

Hidemasa Morita için Fenerbahçe'den resmi teklif!

Futbol

Hidemasa Morita için Fenerbahçe'den resmi teklif!

Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekibi Santa Clara forması giyen Japon orta saha Hidemasa Morita için resmi teklif yaptı

26 Ağustos 2021, Perşembe 14:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Japon orta saha Hidemasa Morita için resmi adım attı. Vole'nin haberine göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekibi Santa Clara'ya 26 yaşındaki Hidemasa Morita için resmi teklif yaptı.

Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

Orta sahada görev yapan Morita'nın dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Japon oyuncu daha önce High School, RKU ve Kawasaki Frontale gibi takımların da formalarını giydi.

Hidemasa Morita kimdir?

Mevki: Merkez orta saha

Yaş: 26

Ülke: Japonya

Boy: 1,77

Ayak: Sağ

Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro

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