Futbol Hikmen Karaman Ankaragücü'nün başına geçti

Hikmen Karaman Ankaragücü'nün başına geçti

Futbol

Hikmen Karaman Ankaragücü'nün başına geçti

Ankaragücü ligde kalabilmek için kozlarını oynamaya devam ediyor. Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran başkent ekibi Hikmet Karaman ile anlaştı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 13:11 Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Fatih Mert'in de katıldığı törende, Hikmet Karaman'ın sözleşmeye imza attığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. 1,5 yıllık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

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