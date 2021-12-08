Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü!
Güney Asya ülkesi Hindistan'da ülkenin Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi. Kurtarma operasyonunun devam ettiği açıklandı.
08 Aralık 2021, Çarşamba 11:37 Son Güncelleme:
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PTI haber ajansının resmi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat da dahil olmak üzere üst düzey savunma yetkililerini taşıyan bir Ordu helikopteri Pazartesi günü Tamil Nadu bölgesinde bulunan Coonoor'a düştü.
Henüz ölü ya da yaralı sayısı tamamen belli olmazken yabancı kaynaklar, kazada yaralanan en az üç kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını, ancak kimliklerinin henüz doğrulanmadığını söyledi.
Hindistanlı Indian Express, uçakta yaklaşık 14 kişi olduğunu duyurdu.
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