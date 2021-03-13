Dünya Hindistan'da trende yangın

Hindistan'da trende yangın

Dünya

Hindistan'da trende yangın

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Delhi ile Dehradun seferini yapan Shatabdi Ekspresi'ne ait bir vagonunda elektrik hatlarının kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı.

13 Mart 2021, Cumartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Delhi ile Dehradun seferini yapan Shatabdi Ekspresi'ne ait trende yangın çıktı. Yetkililer yangının, vagonunda elektrik hatlarının kısa devre yapması nedeniyle çıktığını ifade etti.

Yangının trenin hareket halinde çıkmasının paniğe neden olduğunu ifade eden yetkililer, vagonunda elektrik hatlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle alevlerin yükseldiğini belirtti. Yolcuların zamanında tahliye edildiği belirtilirken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi. 

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

DHA


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