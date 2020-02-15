Hira tatlısı tarifi: Hira tatlısı nasıl yapılır?
İrmikli hamuruyla nar gibi kızaran hira tatlısının üzerine bir de bal gibi lezzetli şerbet eklenince tadına doyum olmuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için hira tatlısı tarifi arıyor yada hira tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "hira tatlısı tarifi, hira tatlısı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
15 Şubat 2020, Cumartesi 16:12 Son Güncelleme:
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Hira tatlısı tarifi
Hira tatlısı malzemeleri
Hira tatlısı hamuru için:
- 2 su bardağı irmik
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 5 gram vanilya
- 20 gram kabartma tozu
- 2 su bardağı un
Hira tatlısını bulamak için:
- 1 su bardağı irmik
Hira tatlısı şerbeti için:
- 4 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
Un haricindeki malzemeleri bir yoğurma kabının içine koyup iyice karıştırın. Ununu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin. Hamurunuzu 5 dakika kadar dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz boyutunda parçalar kopararak avcunuzun içinde yuvarlayıp top yapın. Bu topları güzelce irmiğe bulayıp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, üstü kızarana kadar pişirin. Bu esnada, bir tencereye su ve şekeri alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbeti kesinlikle pişirmeyin. Tatlılarınız pişince fırından çıkarıp soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Tatlılar şerbeti iyice çekip soğuyunca üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.