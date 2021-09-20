Hırıltılı nefes alma alerjik astım işareti

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen belirtiler şunlar: Sık öksürük, Gece uykudan kaldıran öksürük veya nefes darlığı hissi, Düzelmeyen hırıltı, Nefes sıkışması, Egzersiz sonrası öksürük, hırıltı, nefes sıkışması görülmesi, Gribin düzelmemesi, Sık sık hastalanma.

TEŞHİŞİ NASIL KONULUR?

Alerjik bronşit olarak da bilinen astım teşhisinde prick testi dediğimiz deri alerji testlerinden yararlanılır. Ayrıca solunum fonksiyon testleri, astım kontrol testi, kan testleri gibi testler de yapılır.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Prick (deri alerji) testi ile sorumlu alerjen bulunduysa maruziyeti engellemek için gerekli önlemler alınır, gerekirse uygun ilaç tedavisi başlanır. İlaçların doğru teknikle kullanılması çok önemli. Aksi halde ilaçlar fayda sağlamaz. Astım tedavisinde ilaçlar inhalasyon yani nefes yolu ile verilir. Tedavide ancak bu şekilde başarı sağlanır. Çocuklarda ilaçların yetişkinlerdeki gibi direkt değil de aerochamber dediğimiz ara aparatlarla verilmesi tedavi etkinliği açısından şart. Uygun tedavi ve yaklaşımla küçük yaşta tanısı konan çocukların yüzde 80’inde tam düzelme görülür.

ASTIM TEDAVİSİNDE AŞI TEDAVISI ETKİLİ Mİ?

Hastada uygun karışım ve doğru teknikle yapılırsa immunoterapi (aşı tedavisi) çok etkilidir. Hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Hatta hastalığın tamamen geçmesini, ilaç zaruretini ortadan kaldırabilir. Aşı tedavisinin dil altından damla şeklinde verilen ya da cilde iğne ile yapılan türleri var. Hangi metodun uygulanacağı hastaya göre değişir. Aşı tedavisi başlanırsa en az 3 yıl tedavi sürdürülmeli.

EV TOZLARI TETİKLEYEBİLİR

Astımlı çocuk ev tozu akarı ya da polen gibi alerjisi olduğu alerjenlerden korunmalı. Temiz ve tozsuz ortam çok önemli. Ancak aşırı temizlik de zararlı olabilir. Çünkü çok zararlı olmayan bakteriler yok edilirse savunma sisteminin gelişmesi ve olgunlaşması engellenmiş olur. Çocukların yanlarında sigara içilmemeli, keskin kokulu parfümler kullanılmamalı. Evde buhar makinelerinin çalıştırılması zararlı olabilir. Çocuk okula gidiyorsa aileye yardımı olması için mutlaka okul yönetimi ve sınıf öğretmenine bilgi verilmeli. Okulda gerekli durumlarda çocuğun ilaçlarını verebilecek konuya hakim bir kişi olmalı. Doğru teşhis ve tedavi ile astımlı çocuklar spor yapabilir. Bu konuda çocuğunuzu takip eden doktorun önerileri önemli