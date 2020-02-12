Yemek yazarı Vedat Milor, Prof. Dr. Canan Karatay’ın “Turp yerseniz turp gibi, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz” sözlerine karşılık olarak Twitter’dan, “Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz” yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan tweet’in altında kullanıcılar “Bamya yerken ne olacağız?”, “Bu tweet’inizi armut yerken okudum” gibi esprili yanıtlar verdi.

Yapılan yorumların bazılarını müstehcen bulan Milor, “Hıyar benim bildiğim kaba kişilere denir. Bazıları pek masum olmayan şeyler yazmış. Zaman içinde anlamı mı değişti?” diye sordu.





‘Kabak tadı verdi’

Eren adında bir kullanıcı, “Bence siz isterseniz kabak yemeyin çünkü bu tür espritüel tavrınız artık kabak tadı verdi...” tweet’i atınca Milor, gülümseten bir itirafta bulundu. “O tiviti atmadan önce beni tereddütte bırakan tek bir şey vardı. Acaba biri kabakla misilleme yapar mı diye çok düşündüm. O riski hafife aldım. Çok uzak bir ihtimal gibi gördüm. Ama maalesef korktuğum başıma geldi.” yazan Milor, bu kez takipçilerinden destek yorumları aldı. Milor’un bu yorumunun altına, “Biz sizi esprilerinizle seviyoruz siz boşverin onları”, “Karşılıklı güzel birer mizahi salvo” gibi cevaplar geldi.





Bağışıklığı güçlendirin

Karatay, koronavirüs ile ilgili “Koronavirüs dediğimiz diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz” demiş, ardından tavsiye ettiği beslenme modelini şu sözlerle anlatmıştı: “Karatay beslenmesi nedir? Özeti pakete girmiş hiçbir şey yemeyeceksiniz, şeker yemeyeceksiniz. Şekerli gazlı içecek, mısır şurubu şekerinden uzak duracaksınız. Ekmekten ve tosttan uzak duracaksınız. Nasıl sağlıklı olacaksınız? Her gün köy yumurtası yiyeceksiniz, köy tereyağı yiyeceksiniz ekmeksiz olmamak şartıyla. Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz.”