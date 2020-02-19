Hollanda, kızlık zarı operasyonunu yasaklayacak

Hollanda hükümeti, kadınlara yönelik kızlık zarı dikimine yönelik uygulamaları yasaklamaya yönelik adımları devreye sokmaya hazırlanıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, estetik cerrahi uzmanlarına, kızlık zarı ameliyatlarına son vermeleri için 1 Haziran'a kadar süre tanındığı belirtildi. Eğer hekimler bu çağrıya uymazsa 1 Haziran'dan itibaren hükümet tarafından genel bir yasak kararı yürürlüğe konacak. Hükümet, kızlık zarı dikiminin Hollanda toplumunun ölçü ve değerlerine uymayan, zararlı bir uygulama olduğunu savunuyor. Hollanda Jinekologlar Derneği, kızlık zarı ameliyatlarını yapmama kararı alırken, aynı adımı estetik ve plastik cerrahi uzmanlarından da bekleniyor.

Bir başka ülkedeki çocuk yaşta evlilikler Hollanda'da tanınmayacak

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, ülkede her yıl binlerce kadın kızlık zarı dikimi ameliyatlarını araştırıyor. 'Düğün gecesinde kanama olması için' her yıl yüzlerce kadın ya da kız çocuğu tıbbi operasyon geçiriyor. Hükümet, "Bir başka ülkede geçerli olan evliliğin, diğer bir ülkede tanınınmamasının, eşler ve çocuklar için ciddi sonuçlar doğurabileceği" gerekçesiyle, bu konuda somut bir karar almamıştı. Ancak artık hükümet, 'bu yükten kurtulmak' istediğini açıkladı. Şu anda hazırlık aşamasındaki yeni bir yasal düzenleme ile bir başka ülkede yapılan çocuk yaşta evlilikler artık resmi olarak tanınmayacak.