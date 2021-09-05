Hollanda - Türkiye maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Dünya Kupası eleme grubunda Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. 12 puanlı Türkiye grupta lider konumda. Hollanda ise 1 puan gerisinde bulunuyor.
05 Eylül 2021, Pazar 14:38 Son Güncelleme:
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.
Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
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